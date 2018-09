Polis cu Accion Preventivo e fin di siman aki

Isaac a bolbe bira un tormenta tropical; Isaac tabata situa na 15.3 noord y 68.2 west cu ta 400 km zuid- zuidoost di Sto. Domingo. Isaac ta move west cu 22 km/hr y ta pasando den area di Caribe bayendo west. Manera e pronosticonan ta indica, isaac lo pasa na un distancia basta safe di Aruba (275- 350 km) den curso di diabierna anochi laat of marduga di diasabra. Departmento Meteorologico di Aruba lo sigui e desaroyonan rondo di Isaac cu hopi atencion.

Isaac ta moviendo direccion west na 22 km/h y e movimento general cu’n cierto disminucion den su avanse ta anticipa cu den e proximo dianan e lo por haci un giro pa west-, noordwest diadomingo atardi. Den su trayectorio pronostica, Isaac lo move riba lama Caribe oriental y cental durante e proximo dianan, y lo por ta cerca of pazuid di Jamaica na comienso di proximo siman cu bientonan sosteni di cerca di 65 km/h. Bientonan maximo sosteni a subi na casi 65 km/h. Segun pronosticonan lo tin poco cambio den e proximo 36 horanan. Isaac probablemente lo conberti den un depresion tropical pa diadomingo y pa dialuna lo degenera na un ola tropical.

Efectonan riba condicionnan local:

Na medida cu Isaac ta move a trabes di awanan regional, lama lo ta localmente bruto; esaki lo ta principalmente den fin di siman aki. Ta spera olanan di 5 pa 8 pia, den e costa noord di west te noordoost. Tambe banda pasid por tin olanan di 5 pa 6 pia. Aruba lo keda pafo di e i bientonan duro produci door di e sistema aki, door cu Isaac lo pasa na un distancia safe (275-350 km) panoord di e isla, diasabra mainta.

Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta anuncia accion preventivo ariba arma di candela. Lo haci control ariba personanan pa cu arma di candela. KPA lo tin diferente unidad cu lo contribui na e accion preventivo aki pa asina por combati criminalidad den e zonanan mas frecuenta. Esaki lo tuma luga diasabra 15 september 2018 for di 06:00 di atardi pa diadomingo 16 september 2018 pa 06:00 di mainta.

E zonanan na unda ta dentro di e accion preventivo:

Area1

For di Ritz Carlton sigui pa e rotonde di Marriot bai Bakval te na T-splitsing, bay links te na Caya Frans Figaroa, bay rechts te cu Yen Yen bar & Restaurant. Patras di e dicho restaurant aki te cu Turibana 41. Sigui links riba e Caya Frans Figaroa te cu crusada di luz di trafico na altura di Misa di Santa Anna na Noord. Despues ta bai rechts ariba e caminda di asfalt di Palm Beach te cu Wendy’s despues ta bay links direccion ex- House of Chens. Aki ta bira bay rechts direccion Olde Molen esaki ta inclui otro banda di caminda di Olde Molen te Bubaliplas. Ta sigui bay links direccion Costa Linda. Pa despues bira rechts pa e direccion di systema di awa na Ritz Carlton.

Area2

Ta cuminsa for di luz trafico di “Guardian Group” ariba L.G. Smith Blvd direccion casnan di pueblo Bushiri. Despues sigui pa e casnan di pueblo di Madiki Kavel caminda nobo di Watty Vos Blvd. te cu Cuquisatraat 17. Despues di aki ta sigui strit caminda principal di Caya Ernesto Petronia direccion Oranjestad. Bai rechts pa retonde di Ponton. Sigui pa links bai direccion crusada di Kamerlingh Onnestraat na altura di Station di R.C.A. Desde e crusada aki bay te cu retonde Seroe Blanco. Ariba e ringweg aki te cu retonde di ex- Mio den Caya Betico Croes. Cambia bay links ariba Caya Betico Croes direccion Tarabana. Ta sigui strit direccion di ex- Codemsa. Ta cambia bay rechts ariba e Watty Vos Blvd. direccion retonde di F.C.C.A. Aki ta sigui strit pa retonde di Airport. Cambia bay rechts sigui strit bay abou te cu retonde Las Americas. Aki ta haci un cambio bay links direccion Nikky Beach. Y for di aki e linea ta core strit bai te cu crusada di luz di trafico na “Guardian Group” ariba L.G. Smith. Blvd.

Area3

Seroe Patrishi 231 rond di e zona aki ta cu 250 meter na unda tin control di accion preventivo.

Area4

Cas Casuela na Tanki Leendert, rond di e zona aki tin 75 meter na unda tin control di accion preventivo.

Area5

Tinashi Music & Sports na Paradera, rond di e zona aki tin 150 meter na unda tin control di accion preventivo.

Esaki ta un publicacion cu pa ley mester avisa na unda lo tin zonanan cu tin accion preventivo. Cuerpo Policial Aruba lo sigui tin controlnan severo pa asina por combati criminalidad ariba nos pais. Nos comunidad por ta trankil y por sigui conta ariba un organisacion policial cu tey pa bo! Nos ta bo amigo polis.

