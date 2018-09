Polis cu a tira homber den su cas den libertad condicional

Polis femenino cu a tira su bisiña a wordo aresta. E polis a bisa cu el a drenta su apartment keriendo cu el a drenta esun di dje.

E polis Amber Renee Guyger, di 30 aña, a wordo aresta y deteni na Kaufman Country Jail diadomingo anochi pa 7 or y 20. E ta wordo acusa di homicidio involuntario riba su bisiña di 26 aña Botham Jean.

El a paga un fiansa di 300 mil dollar y a sali for di prizon pa 8 or y 30 e mesun anochi. El a wordo permiti pa sali for di banda patras, pa asina evita periodistanan aglomera dilanti e edificio, na luga di lag’e sali dilanti, manera ta custumber pa detenidonan cu ta wordo laga den libertad bou fiansa.

Na Texas, castigo pa homicidio involuntario ta di entre dos cu 20 aña di prizon.

Famia di e victima a contrata servicionan di Benjamin Crump, cu a representa famianan di Trayvon Martin y Michael Brown.

E caso insolito aki a tuma luga diahuebs anochi, despues cu Guyger a caba di baha warda.

Segun Guyger, el a drenta e apartment robes den e compleho residencial unda e ta biba, y a pensa cu tabata su apartment. E tabata tin un sorto di confrontacion cu Jean cu a termina den e tiramento di e homber cu e oficial su arma di trabao.

Paramediconan a purba na tur manera pa scapa su bida, pero el a wordo declara morto na su yegada na hospital.

