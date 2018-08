Polis cu a maltrata su pareha laga den libertad

Sra. Ann Angela, vocero di Ministerio Publico a confirma na nos redaccion cu en berdad e polis G.Ardilla, cu dia 15 di augustus a keda deteni pa maltrato, a recobra su libertad. Si el a haya ‘prohibicion’ pa drenta den cualkier warda, lokaal of edificio di polis.

Motibo di su libertad ta door cu no tabatin base mas pa tene A. den detencion. E ta sigui como sospechoso y lo wordo persigui (si e victima kier of no).

Ta imposibel pa trek in un denuncia. Pero sa sosode cu victimanan di violencia domestico ta retira nan denuncia.

Ademas, e agente policial aki tin un trayecto disciplinario tambe pa cana.

Comments

comments