Polis cu a choca homber mata na New York City a keda kita for di trabou

E comisario di New York City Police esta Sr. James O’Neill a informa cu e polis Daniel Pantaleo no por funciona mas como polis y lo perde su beneficio di pensioen tmabe. Daniel a keda haya culpabel durante un proceso disiplinario door di a choca e homber Eric Garner na aña 2014. Tabata na 17 Juli 2014 cu autoridad a aserca Eric despues cu nan a sospecha di ta bende sigaria los for di paki cu no tin stampia di impuesto. Eric a bisa e polisnan cu e ta cansa cu nan ta mete cu su bida y cu e no ta bende sigaria. Na e momentonan ey autoridad a bay pa detene y e polis Daniel a choke. Eric a cay abou y e otro polisnan a logra pa buta e boei na su man.

Eric a grita cu e no por hala rosea mas du 11 biaha ora e tabata benta abou pero e polis Daniel a keda cune choca. Ora cu e polis a nota cu el a bay for di su conocimiento, el a bira CPR. A dura 7 minuut prome cu ambulance a presenta y Eric a muri 1 ora despues na hospital. A bula e polis Daniel riba Non Actief. Na 2014 maske cuanto autopsia a revela cu e caso ta un asesinato, hues a dicidi cu e no ta persigui e Polis. Tabata tin un protesta basta grandi relaciona cu e desicion aki, y na 2015 informacion a drenta cu e ciudad New York ta cla pa paga e famia 5.9 miyon dollar pa daño y perhuicio. na 2019 departamento di husticia a nenga peticion pa un caso criminal den corte civil, y informacion a drenta cu autoridad si a tuma e paso pa termina su trabou inmediato. Eric a grita e no por hala rosea 11 bes ora e tabata abou, pero e polis Daniel a keda kune choka. Ora ku e polis a nota ku el a bai for di su konosementu, el a bir’é pa fasilitá su halamentu di rosea. A dura 7 minüt promé ku ambulans a bini i Eric a muri 1 ora despues na hospital. A buta polis Daniel riba “Non Aktive”. Na 2014 maske kuantu e outopsia a revelá ku e kaso ta un asesinato, wes a disidí ku no ta persiguí e polis. Tabatin un protesta basta grandi relashoná ke desishon aki. Na 2015 informashon a drenta ku e siudat di New York ta kla pa paga e famia 5.9 mion dòler pa daño i perhuisio. Na 2019 e departamento di hustisia a nenga petishon pa un kaso kriminal den korte sivil. Awe informashon a drenta ku outoridatnan si e tuma paso pa terminá su trabou inmediato.

