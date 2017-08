Polis buscando señora perdi den Tanki Leendert

Desde awe mainta 6 or y 30, Lucrecia Agana, naci na Filipinas, di 86 añadi edad, pashent di Alzheimer, a sali for di su cas situa na Tanki Leendert # 29-G y no a regresa mas.

E ta papia Ingles, ta midi 1.40 meter, color di cuero bruin di postura normal di mas o menos 50 kilo y cu cabey blanco/shinishi. Famia a raporta cu e tabata bisti cu un un jacket color berde y geel cu un shirt color shinishi.

Ta pidi cualkier persona cu topa cun’e, pa por fabor yama 5926056 of 100 pa Polis por busk’e y hib’e bek na su famia.