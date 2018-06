Polis a topa homber drumi den auto banda di caminda cu basta marihuana

Diadomingo mainta un persona pasando riba L.G Smith Blvd pabou di ex bushiri hotel a tuma nota di un hyundai accent straño para banda di caminda y un homber drumi aden. E persona no sa si e persona ta na bida of ta malo el a bira y a bati alarma na polis. Patruya ta yega di biaha pa wak kico ta pasando y a topa cu un homber den e auto drumi na werki di ta bou influencia. E homber su paña tabata tur muha. Den e auto a haya un saco cu basta marihuana aden y a detene e homber di biaha. A tuma e saco den beslag y notifica departamento narcotica di e caso aki.

