Polis a topa homber cu a horta tubonan di koper for di un cas

Diasabra atardi un ciudadano a capta un homber ta bula e cura di su bisiña cu un rugtas y no sa kico el a haci den e cura di su bisiña y a raporta na polis di biaha. Patruya di Oranjestad a yega basta lihe y patras di elmar a topa cu e persona cu e descripcion menciona. A bay over na controla e persona cu ta conoci pa husticia y tabata tin basta tuberia di koper den e tas. Otro patruya a bay na e cas pa controla y a constata cu di berdad tuberianan di koper a keda horta. Polis a bay over na detencion di e homber pa ladronicia.

