Diadomingo casi 12 or marduga patruyanan a presenta na Well Well Bar na Seroe Biento a topa cu e bar habri y ainda hende aden. Segun e señora encarga cu e luga el a papia cu e hendenan pa bandona e sitio pero no tabata kier. Asina Polis a atende cu tur hende pa sali for di e luga debi cu 11 or a pasa caba.

