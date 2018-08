Diamars den careda di 7 or anochi un persona a raporta na autoridad cu tin un homber a bula e cura di e substation di Elmar na Paardenbaaistraat y no sa si ta koper e ta bezig ta horta. Patruya di Oranjestad a acudi di biaha na e sitio y topa cu e homber, di biaha a aserke pa wak kico e ta haciendo. Segun e homber e no a bin pa horta el a djis subi e tereno pa asina dal su cheiba un rato y sigui su caminda. Polis a tuma dato.

Comments

comments