Diaranson anochi riba Santa Helenastraat patruya atento a topa cu un hyundai aventura blanco coriendo luz paga, e patruya a bira di biaha bay su tras y a duna e chauffeur un señal pa para pa asina haci un control. Durante e control e personanan papiando spaño cu e oficialnan no por a demostra nan identificacion y ni cu nan tin un status legal, pero e chauffeur no por a demostra ni rijbewijs. NO a keda nada otro cu a detene ambos persona y yama GNC pa asina haci un control riba e personanan aki.

