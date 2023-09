Diadomingo marduga net na altura di Eagle Beach patruya a topa cu un markx blanco coriendo sospechoso cu varios persona aden, di biaha a para e auto y a bay haci un control. Cinco homber aden, nan tabata bou influencia y no por a demostra nan documento si nan ta legal na Aruba. E auto su plachi no tabata cuadra cu e auto. No a keda nada otro di bay cu nan warda di Polis pa un control cu GNC.