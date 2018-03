Polis a sigui auto cu a nenga di para y hera dal un oficial durante control

Diadomingo marduga polisnan di trafico a tene un control riba L.G Smith Blvd pa bay Adriaan Lacle unda varios auto a keda para. Den esaki a duna seƱal na un toyota yaris vitz cora A-66265 pa para y esaki no kier a para trot y casi dal un oficial riba caminda. Di biaha oficialnan a subi auto cuminsa busca e auto cu a subi Adriaan Lacle pero esaki a tuma algun caminda.

Riba Vondelaan na e rotonde a topa e vehiculo a bay su tras cu zwaailight y sirena tampoco no kier a para, despues di rato tacticanan haci e auto a keda para banda di EPI. Tabata tin tres hende den e auto, e oficial a baha cu cautela debi na e forma cu e chauffeur a haci for di comienso. Un homber a keda deteni pa no a sigui ordo di autoridad di para y tur loke a keda haci prome te final. A listra e auto cu cacho di k9, e auto a keda tuma den beslag pa investigacion y riba dje no tin ningun documento pa ta riba caminda.

