Polis a persigui un suv te na Nuñe y e chauffeur a core drenta mondi

Diasabra marduga patruya policial riba caya a capta un suv lexus haciendo movecionnan straño caminda di Seroe Patrishi pa Paradera a duna e chauffeur señal pa para pero esaki no kier a haci caso y a hisa su velocidad pa core pa polis. Asina a start un persecucion cu cautela siguiendo e auto for di un distancia y a drenta caminda di Nuñe pa Papaya. Despues e chauffeur a bira bek drenta Nuñe un camidna di santo, a baha for di e auto na careda y drenta mondi lagando e lexus suv atras. Desconoci pa e oficialnan su motibo, a listra den e auto pero no a topa cu nada iregular. A tuma e auto den beslag pa wak kende ta bin reclama esaki.

