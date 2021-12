Diabierna anochi laat riba e parkeerplaats di Frans Figaroa un accidente a sosode unda un auto a dal contra di otro. Polis a bay pa atende cu e chauffeur esaki a ranca un careda na pia y a start un persecucion na pia te den mondi patras di do it y napa. E auto mes cu a keda cu daño a keda atras un honda. Polis di trafico a presenta pa tuma dato. E sospechoso mes a sconde den e mondi y no por a topa cune.

Comments

comments