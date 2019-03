Polis a para speed coriendo cu zwaailight y horn treciendo trafico den peliger pa un melding

Diahuebs anochi central di polis a keda informa di un caso di atraco den area di Noord pa Playa. For di Palm Beach e periodista Speed cu ta kere cu e ta Polis, usando radio di polis pa scucha melding, a cende su zwaailight y cu horn tabata baha tur auto for di caminda. Automobilistanan tabata baha caminda pa e luz blauw y ta subi bek, y pa ora nan subi caminda bek ta topa cu e luz orañe ta bashanan cu horn y casi ta causa desgracia. Banda di rotonde Tanki FLip un automobilista a yama central di polis reclama e situacion y riba e caminda di Ponton polis a para speed cu di berdad tabata tin e zwaailight cendi y hala su atencion. Esaki ta ilegal pa un auto cu no ta di emergencia tin e sistema di sirena y zwaailight y mucho menos pa baha auto for di caminda treciendo bida di hende na peliger.

