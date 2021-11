Diasabra marduga riba caminda principal rotonde spiral direccion pa Mahuma net otro banda di airport polis a para un nissan platina debi cu e chauffeur ta coriendo basta malo.



A haci un control y a constata cu e chauffeur ta bou influencia di alcohol e no tabata ni por a cana riba su pia y ni core auto mas. No a keda nada otro di bahe for di auto y bay cun’e.

