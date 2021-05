Polis a para hoben coriendo scooter sin documento

Diabierna anochi patruya di Oranjestad a duna un hoben riba scooter señal pa para for di e rotonde Seroe Blanco a sigui su tras for di un distancia debi cu e scooter no tabatin plachi number y e hoben sin helm. Na rotonde La Sallestraat y Caya Betico Croes banda di avc el a purba na core pa Polis y a logra di blokie y a keda deteni di biaha.



E scooter no tabatin nada e hoben a keda deteni hiba warda pa keda atendi pa un sub fiscal y a notifica takelwagen pa bay cu e scooter warda.

