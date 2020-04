Mientras cu keto bay nos ta den Shelter In Place durante oranan di 6or mainta pa 9 or anochi tog tin hende no ta compronde cu no ta permiti pa bay lama anto cu jug, bebemento henter dia. Polis na mas cu un ocasiona diadomingo atardi a duna aviso na esnan sinta banda di beach cu no ta permiti di tin e fiestanan aki, y no a scucha y a pasa piki stoel, jug cu bebida y mas hibanan warda pa asina hendenan compronde nos no ta den momento di fiesta ainda.

