Diabierna atardi polis a keda informa cu for di rotonde na altura di airport direccion pa San Nicolas lo tin un nissan cube cu e persona ta cara tapa den auto, di biaha a dirigi patruyanan p’e area ya cu tabatin un persona coriendo su tras. Yegando e rotonde Balashi riba e green corridor e patruyanan a topa cu e nissan cube cu tabatin mas hende abordo. E chauffeur tabatin capushon bisti. A baha tur hende tacticamente debi cu no sa kico ta nan intencion.



E chauffeur spanta ta bisa polis cu nan no ta meti cu nada y cu nan a termina di traha rato prome. Polisnan a listra e auto y no a haya nada, y a tuma nan dato. Un amigo a core auto pa nan debi cu e chauffeur no tin rijbewijs y di berdad a demostra cu nan ta un grupo cu a caba di labora.