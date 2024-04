Dialuna anochi un persona a informa autoridad cu el a haya un señora benta abou na e beach di ex Bushiri hotel segun e persona benta abou cu un homber a maltrate y e ta na sanger.



Patruya di biaha a presenta y a topa cu e señora, segun e ta bisa cu homber a batie formalmente. Pero durante combersacion a constata cu e señora no ta 100% di cabes y a pidi presencia di ambulance. Paramedico a controla e señora y a constata cu e no ta mantalmente bon y a bay hospital cune pa observacion.