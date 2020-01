Polis a haya hoben cu arma blanco y otro artefacto den su poder

Diabierna atardi habitantenan di Caya Ritmo a raporta na polis di un grupo di hoben sinta den un nissan march sospechoso den e caya ta huma marihuana. Polis ta yega di biaha na e sitio y topa cu cuatro hoben pero un di nan a core bay pa Polis. E tresnan a keda atras e oficialnan a listranan, no a haya nada riba nan pero e auto no ta di nan y documento no ta cuadra, no a keda nada otro di bay cu e auto te ora cu e doño mes reclama esaki. Buscando e otro hoben cu a core pa polis, pabou di e rotonde Bubali a topa cu e hoben den e discripsion. E tabata tin un tas cune y e oficialnan a listre, a topa cu arma blanco, grind pa marihuana y sakito den su poder y mas cos. A tuma esaki den beslag y a detene e hoben pa e posicion di e cosnan cu e tabata tin den su poder. Debi cu e ta menor di edad nos no ta publica su potret.

Comments

comments