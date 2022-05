Varios automobilista a hayanan ta hala basta for di caminda debi cu tabatin algun mucha chikito ta hunga nan so riba caminda y ora a bay pa hala atencion di un persona mayor di edad no tabata haya reaccion manera cu no tin hende na cas.

Patruya policial a presenta di biaha y a topa cu e muchanan riba caminda net den e birada di Caya Juancho Kock. A baha atende cu e muchanan y a informa cu nan ta nan so, pero un persona grandi a sali cu tabata paden di e otro cas y asina polis a hala atencion di e persona pa avisa e muchanan pa tene cuidao di hunga riba caminda sin supervision di un persona grandi.

