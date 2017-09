Polis a detene tres persona despues cu a haya arma di candela den auto

Diamars marduga patruya di Noord a topa cu un chevrolet aveo cu tres persona aden a bay over na control. Den esaki un di e hombernan a core pa polis bay tras di e pompstation Sasaki y a perde for di bista den e scuridad. Mas polis a yega na e sitio a astart un buskeda grandi den e area. Polis canando na pia den e mondi patras di e pompstation a topa cu e sospechoso scondi den rooi. Mas polis a yega y asina a bay over na detencion di e sospechoso. Total di tres masculino a keda deteni y a tuma e arma di candela den beslag.