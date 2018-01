Diabierna mainta Polis di trafico a atende cu un accidente pero e manehado di brommer a bandona e sitio pero polis di trafico a logra topa cu e persona. Ora a bay pa control e homber no tin rijbewijs mes, ni e documentonan di e brommer no ta na ordo. Tur esaki y riba dje tin un ley cu esun cu comete hit & run y polis gare den tanto rato e por keda deteni pa para responsabel na loke el a haci daƱo na otro. No a keda nada otro cu e polis di trafico a detene e sospechoso.

