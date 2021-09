Polis a detene homber cu a menasa otro cu arma di candela

Diaranson alrededor di 4:30 di atardi polis a presenta cu maximo urgencia na Brian Auto Parts na San Nicolas pa un caso di menasa cu arma di candela. Na yegada a topa cu e victima so un rato despues e supuesto homber arma a presenta bek na sitio. A start un persecucion na pia y polis a logra detene. No ta conoci si a gare cu arma di candela si of no. E homber tabata tin basta sla na su cabes cu capnan profundo. Recherchnan di San Nicolas ta na altura di e caso. A transporta e homber cu dogchater pa warda di polis.

