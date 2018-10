Riba caminda di Cumana patruya di Oranjestad a para un pickup cu tres homber aden. E dos hombernan como pasahero den e pickup no por a demostra polis nan documento. Nan ta traha na e hotel den construccion banda di airport, y nan no tin nan documento cu nan. No a keda nada otro di detene ambos homber bay warda y asina notifica guarda nos costa di e caso aki.

Comments

comments