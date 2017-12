Polis a detene dos homber cu kier a bringa cu tur hende despues di accidente

Diabierna atardi riba e caminda di Tanki Flip pa Tanki Leendert un tiki pabou di e Centro di Bario a sucede un accidente. Un Kia Rio blauw no a paga tino y ta dal tras di un Suzuki Vitara blanco.

E chauffeur masculino cu un ocupante masculino di e Rio bow di influencia a baha y tawata insulta e dama chauffeur di e Vitara. Te hasta kier a bringa cu e dama y ora cu otro personanan a hala nan atencion nan kier a bringa cu tur hende.

Di biaha patruyanan di Playa y Noord a yega na e sitio. E ocupante a cuminsa insulta polis y aki polis a pone para keto mesora. E chauffeur tambe a keda deteni pa ta bou influencia.

Den e Rio tawata tin dos otro ocupante un dama y un cabayero cu no por a mustra documento y polis a hibanan warda tambe pa eynan warda costa bin controla si nan tin documento pa ta riba nos isla of no.

DaƱo material ta considerabel no tabata tin ningun persona herida, polis y roadservice a tuma datos di e accidente.