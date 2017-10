Polis a bay intermedia pa un problema di huur

E homber S. a yega na Warda di Shaba pa intermediacion di polis pa un problema di huur. S. a declara cu e doño di e compleho di apartament a cambia e slotnan di e porta. Polisnan a bay pa intermedia, pero e doño di e compleho a bisa polisnan cu no tin niun problema di huur. Pero cu e tabata kier pa polisnan saca supuesto ilegalnan cu tabata kedando den e apartment. Polisnan a bisa cu nan a bin pa un problema di huur y no di ilegalnan. Pa casonan di hende ilegal, e proximo biaha yama Guarda Costa. E doño di e compleho no kier a tende di esaki y a bisa polisnan cu e no ta papia mas cu nan, pero cu e lo pasa personalmente na warda di Shaba. Asina tambe e intermediacion a yega na su final.

Central di polis a wordo poni na altura di esaki.