E minister di asuntonan exterior di Polonia a bisa e Conseho di Siguridad di Nacionnan Uni cu Rusia no mester “keha” si su avionnan wordo tira abou pa violacion di espacio aereo di OTAN.
E comentarionan fuertemente formula di Radosław Sikorski dialuna, den cual el a acusa Rusia di “nacionalismo loco” y un “luho pa dominio”, a wordo haci den un reunion di emergencia di e organo di Nacionnan Uni yama tres dia despues cu Estonia a bisa cu avionnan di guera Ruso a viola su espacio aereo.
E incidente a sigui masal den e espacio aereo di Polonia dor di alrededor di dos dozijn di drone Ruso riba 9-10 di september y otro sucesonan recien cu Ocidente a mira como un prueba di preparacion y resolucion di OTAN.
E prome minister di Polonia, Donald Tusk, a bisa mas trempan dialuna cu su pais, un miembro di OTAN, lo no duda pa tira abou obhetonan cu ta viola su espacio aereo y ta forma un menasa.
Dirigiendo su mes na Moscou, Sikorski a bisa: “Si un otro misil of avion drenta nos espacio sin permit, deliberadamente of pa eror, y wordo tira abou y e ruina cay riba teritorio di NATO, por fabor no bin aki pa keha tocante di esaki.”
“Bo a wordo adverti,” el a agrega.