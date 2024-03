Durante algun dia por a tuma nota di varios publicacion riba Facebook riba un rescate di un cacho, pa colmo cu a caba di haya puppies, mara na cadena y malamente maltrata.



Aparentemente e cacho ta pertenece n’e politico y organisado di evento, Alberto Groeneveld, cu a milita den fila di partido M, cu no kier a tuma responsabilidad di e bienestar di e animalito.

Segun tin di compronde Luna Foundation a ricibi informacion di e situacion aki y a purba di tuma contacto cu e politico, pero sea cu e no tabata interesa of no kier a tende nada. Finalmente riba peticion, Criojojo Trappers a tuma e accion y a bay n’e sitio y libera e animalito for di su miseria.



Mientrastanto a hib’e n’e santuatio di Luna Foundation, cu e speransa cu ‘Khalisee’ por a scapa.

Den su prome dia, cos tabata mustra scur p’e animalito, mirando e heridanan extenso cu e tabatin na su nek. Pero despues por a mira progreso di Khalisee. Sinembargo, a ricibi e informacion cu Khalisee a fayece awe, Pasco di Resureccion. Su curpa tabata demasiado swak pa por a sigui biba.



E echo aki a causa hopi tristesa y tambe disgusto den comunidad. Luna Foundation mes, a base di e publicacionnan haci, ta lamenta perdida di e animalito aki masha hopi mes, pasobra nan a mira progreso, sin sa cu na final, toch e “warrior princess” no por a make it.

Esaki sigur lo mester pisa riba consenshi di e politico en cuestion, kende na un manera cruel y iresponsabel a maltrata un criatura di Dios, cu no a hacie nada, cu no tabatin un bos pa por a defende su mes di e crueldad aki.



E comunidad riba Facebook sigur ta furioso p’e actuacion aki y ta pidi cabes di e personahe bastante popular aki, cu na un principio a inspira entusiasmo, confiansa y a yega asina leu di drenta politica, mustrando un cara practicamente inocente.

Pero e realidad ta otro. “Si bo no por wak pa un cacho, pakico a busc’e of adopt’e na prome luga,” tabata un comentario. “Deze man Alberto Groeneveldt mag naar de schandpaal,” tabata comentario di un otro usuario, cu a mustra su disgusto claramente, agregando di elogia tur cu a aporta na bienestar di animalito, en particular Luna Foundation y Criojo Trappers.

E videonan online por papia pa nan mes. Asina cruel e tabata. Despues cu gobierno a sa di publica pa cuida nos animalnan, no a tarda e reaccionnan pa nan haci algo pa remedia e fenomeno aki.

Na Aruba tin hopi cacho y tambe pushi cu ta den un situacion deplorabel y no tur ora e fundacionnan na bienestar di animal por haci algo. E ta bin tambe n’e comunidad pa yuda cuida pa nos bestianan. Nan ta trece alegria y tambe paz mental. Pero si traumatisa nan di e sistema aki, anto e ora nos ta bibando den un sociedad sin curason y friu pa duna cariño y nos no ta kere cu e pueblo di Aruba ta un comunidad cu falta curason.

Finalmente, hopi hende ta opina cu maltrato animal mester ta mes castigabel cu maltrato humano. Nan tambe tin bida, nan tambe tin un alma, nan tambe ta sinti dolor, nan tambe tin alegria. Ban mantene nos comunidad consciente pa cuido di nos animalnan, cu sigur merece nos proteccion.

For di aki MasNoticia.com kier a gradici tambe Luna Foundation y Criojojo Trappers pa nan atencion sin igual pa Khalisee, cu sigur tabata merece un bida miho y ta invita pueblo di Aruba pa aporta n’e fundacionnan aki y tambe n’e otro fundacionnan cu tin riba nos isla, tanto di pushi, cacho, burico, tur cu ta na bienestar animal, p’asina nan por sigui cu e trabao noble cu nan ta bin ta haciendo.

Ta fundacionnan cu no ta haya subsidio di gobierno y ta depende riba donacion di hendenan di bon curason y cu tin un amor inmenso pa nos animalnan pa nan por sigui sobrevivi. Tambe ta gradici e veterinarionan cu di un manera of otro, ta habri nan portanan p’e fundacionnan aki p’asina nan por tira un bista medico riba e animalnan, pa nan por hiba un bida mas saludabel.

Y finalmente n’e benefactornan, e personanan den comunidad, sea local of turista cu ta pone un tiki di nan mes p’e fundacionnan aki por tin suficiente fondo pa nan por percura pa e animalitonan aki.

Na esunnan cu tin bestia, pero no ta percura pa nan of ta maltrata nan, miho cos cu por haci ta entrega e bestianan aki na esunnan cu si por wak pa nan, cu si tin amor pa nan. Mescos cu bo ta stima bo mes, stima e animalnan tambe. Nan no tin bos y nan merece tur proteccion di mundo.

#justice4khalisee