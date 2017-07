Polemica cu AVP y MAS a busca articulonan di campaña for di Venezuela

Diamars riba media social por a tuma nota di un polemica cu potretnan di saconan di tshirt y petchi cu a bin for di botonan di Venezuela via di waf di Barcadera. Ta un control cu douanne a bay haci riba e saconan grandi y tabata materialnan pa campaña.

Di tanto di Benny di AVP a busca pechi y tshirt pero a declara esaki na douanne y a paga pa e invoerrecht. Pero partido MAS tambe a busca tshirt for di Venezuela debi cu ta salinan barata. Partido MAS a hayanan ta paga un boet debi cu e boto no a declara esaki na douanne y pone cu mester a paga e boet pa saca e saco aki cu material di campaña.

Hopi ta comenta dicon ta busca tshirtnan for di afo, mientras cu tin companianan local na Aruba cu ta imprimi. E otro polemica ta cu hopi ta buscando materialnan for di Venezuela y bin cu nan for di boto debi cu e ta mas barata cu bin cu nan via di container.