Poesia ta un arte di lenguahe….

Ta tarea di e poeta pa duna y mustra e sensacion di e union intimo entre expresa, papia y e spirito emocional den e poesia. E transformacion di loke ta visibel den loke ta invisibel.

Poesia vital ta unda un poeta ta transmiti e intimidad di su alma lagando e mensahe intimo cu ta brota di su curason refleha riba su sentimento.

“AMOR DEN SILENCIO.”

Sin un saludo a pasa

cu un sonrisa fracasa

secreto ta sinti amor

causante di mi dolor.

Ta sonja tin bo brasa

caricia bo pa expresa

palabra firme bunita

dushi,di bo mi kier ta.

Pakiko bo no por mira

pashon cu no tin cura

sinti mi mirada ta grita

mi amor,pa bo so e ta.

Gana mi tin di explota

e emoshon cu ta brota

sin aire pa por respira

cada biaha cu bo bira.

Mi curason ta palpita

tur ora bo comenta;

MI BON AMIGO E TA

UN RUMAN RESPETA.

Autor: Omaira I.Rodriguez-Britten

