Poco poco ta ehecutando cambionan den Salubridad Publico

Minister di Salubridad Publico, sr. Dangui Oduber, ta elabora tocante e plannan cu tin pa cu desaroyonan di salubridad.

Segun Minister Oduber, tin un plan cu mester wordo ehecuta pa cu salubridad y poco poco comunidad por sinti e cambionan aki. Den e maneho cu Minister Oduber tin, e ta menciona algun cambio cu a tuma luga caba y na mes momento ta anuncia e diferente cambionan cu ta bay bin den e proximo lunanan pa loke ta trata e maneho di salubridad. Tabatin hopi keho di e oranan largo cu un ciudadano ta warda na Eerste Hulp. Nan a haci un investigacion pa wak kico tur por wordo haci pa reduci e tempo di espera cu un ciudadano ta warda na momento cu e mester prome ayudo. Un di e consehonan tabata tin e Huisarts Post y muda esaki pa e edificio nobo cu ta situa banda di Eerste Hulp. Entrante 1 di Juli, e mudamento a tuma luga oficialmente. Dus ora mester un doctor di cas despues di orario regular, ciudadanonan por bay Huisarts Post situa banda di Eerste Hulp. Y pa casonan di emergencia por acudi na Eerste Hulp tambe cu ta situa banda di Huisarts Post. Segun e Minister, asina por traha di forma mas eficiente. A firma un MOU pa mehora e proceso di Spoedeisende Hulp. Tambe nan a atende cu kehonan di e tempo di espera na momento cu un persona mester wordo verwezen na un specialista. E kehonan ta cu nan mester warda lunanan largo prome cu nan yega na un specialista. Esey no ta un problema facil pa soluciona, pasobra no tin e cantidad di specialista cu Aruba tin mester di dje na e momentonan aki. Nan ta den contacto continuo cu Hospital y AZV pa purba cera e gap y busca e specialisacionnan cu no tin na Aruba, cu no tin studiante studiando pa esaki afo tampoco, pues mester busca doctornan di afo pa por reduci e tempo di espera na momento cu mester wordo verwezen. Nan a pone esaki den programa di partido y poco poco lo bay cumpli cu esaki. E problema aki ta un problema mundial pa loke ta e falta di specialistanan. Nan kier bin cu un solucion permanente por medio di ARUBE p’asina studiantenan cu ta studia medicina den region wordo brinda e posibilidad pa practica na Aruba. Esaki ta den su fase final. Tambe a forma un comision na comienso di aña cu tur e stakeholders a participa aden. Nan a bisa cu si nan kier trece na un solucion p’e problematica di ARUBE, e mester por carga e aprobacion di e stakeholders. El a wordo presenta caba na e comision. E comision a haya dos siman di tempo pa duna nan feedback riba e proposicion cu a wordo presenta finalmente di parti di Ministerio di Salud. Dentro di dos siman, e reunion lo tuma luga, caminda nan lo scucha for di e comision kico ta nan feedback. Y pa fin di luna nan por anuncia esaki oficialmente. E anuncio aki lo bay hunto cu e lansamento di e website nobo di ARUBE. Riba e website aki nan ta bay pone tur informacion cu ta importante p’e studiantenan cu na e momentonan aki tin di nan ta bay sigui specialisa pa nan sa kico Aruba mester dentro di algun aña.

Minister Oduber ta splica cu un problema cu ta hopi serio ta adiccion, pa cual tin un plan pa ehecuta. Nan kier integra e wetgevende gezondheidszorg y crea dos zaak. Tin hopi fundacion na Aruba ta haci e mesun tipo di trabounan y nan ta bay integra e zorg aki. E ora nan por traha hopi mas eficiente. Tambe tin un plan nacional di prevencion. Nan ta bay aloca dos oficina, un na MFA Santa Cruz y e otro na MFA Paradera. Nan ta buscando localidad den tur e MFAnan p’asina pone un vaste arts pa haci testnan di presion, testnan di sucu, etc. Asina por hiba un trayecto di prevencion.

