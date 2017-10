Poblacion di Aruba a crece pero risiconan tambe a bira mas grandi

Lo bay bin basta cambio na Aeropuerto tambe pa e bomberonan. Lo bin mas trucknan nobo pa sigui duna e miho servicio cu mester pa nos bishitantenan. Comandante di Bombero, Sr. Eduard de Cuba a amplia mas ariba esaki.

Na cuminsamento di December lo bay e fabrica na Minnesota, pa keur e truck y wak si e ta cumpli cu exigencianan di pais Aruba. Despues di esey e lo wordo manda pa Aruba. Sr. de Cuba a bisa cu bomberonan di Aruba no ta unda cu nan kier ta ainda, pero si nan ta ariba e caminda corecto.

Bomberonan cada tres pa cuater aña ta haci un estudio interno. En berdad, Aruba a crece den sentido cu e risiconan a crece pasobra tin camindanan mas grandi cu a bin acerca. Tin edificionan mas halto a bin acerca, tin edificionan cu ta complica hinca den otro.

Caya G.F. (Betico) Croes a bira un caya hopi compacto. cu trafico, cu negociantenan y esaki ta un risico ariba su mes. E risiconan a crece ariba Aruba. Esey ta un paar di aña caba cu ta teniendo cuenta cu esaki. Lo mester bay move den un diferente direccion cu antes. Lo mester bay pensa ariba e opleiding pa e bomberonan nobo. E ta adapta na e sistema local tambe. No ta asina no mas ta haya un les di Hulanda y esey ta wordo duna. E les ta adapta na nos sistema local, kico nos hendenan mester y con nan mester hay’e. Ta dedicando hopi tempo na e parti pro activo. Esey kiermen cu no ta warda algo pasa pa drecha algo. Ta purbando na pensa delanta, durante desasternan natural cu ta bin, cu cualkier actividad cu ta haci. E horcannan cu ta biniendo ta mas grandi y cu mas forsa cu ta bisa, cu mester ta mas miho prepara pa nan. Segun Sr. de Cuba, no solamente e pasada, pero tambe e recuperacion.

E islanan cu a sufri daño di horcan, lo tuma basta tempo pa nan por recupera. Esey tambe bomberonan ta den combersacion cu Departamento di Calamidad, Volksgezondheid, Polis etc., ya cu nan tambe ta forma parti di e team di calamidad y ta purba di prepara lo mas miho posibel, segun comandante di Bombero, Sr. Eduard de Cuba.