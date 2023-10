E festival di cine local di Playa lo tuma luga e aña aki for di tres pa cinco di november. Riba e prome anochi na Ateliers ’89, e festival ta habri cu un seleccion di peliculanan cortico cu ta ‘Stick is Life’ di Miquel Galofre for di Trinidad & Tobago, ‘The Aftermath’ di LaChelle Joy Hunt for di USA, ‘La Dama Blanca’ di Guus de Sain for di Curacao, ‘At a Glance’ di Ruud Stijn for di Hulanda, ‘Un Dia’ di Nathan M. Legger for di Aruba, ‘The Challengers’ di Rhonda Chan Soo for di Trinidad & Tobago y ‘Salted’ di Aishah Graviel for di Curacao. Na final di e presentacion di e peliculanan lo tene combersacionnan cu e cineastanan presente.

Riba e segundo dia di e festival, cuater di november lo tin diferente peliculanan largo y cortico. Atardi lo tin presentacion gratis di e pelicula ‘Good Guys with a Gun’ di John Mossman for di USA. E pelicula largo ‘The Founder Effect’ di Justin MacGregor for di Canada tambe lo pasa riba diasabra atardi cu entrada gratis. E diasabra anochi lo presenta e documentarionan cortico escolar produci pa Mon Plaisir College, Schakel College, YNZ Montessori High School y Colegio San Augustin. Lo sigui cu e documentario ‘It is not Past-08 12 1982’ di Ida Does for di Hulanda. E presentacionnan aki lo tuma luga na Ateliers ’89.

Mientras cu na Ateliers ’89 tin presentacionnan di documentario, na Wolff & Co. Studio situa na Royal Plaza Mall na e ultimo piso lo tin presentacionnan gratis di e pelicula largo ‘Everybody wants to be loved’ di Katharina Woll for di Alemania cu subtitulo na Ingles. Despues lo sigui cu un presentacion special di e documentario ‘One Pint at a time’ di Aaron Hose for di USA.

Diadomingo merdia y atardi na Ateliers ’89 lo tin ripiticionnan di diferente peliculanan cu accesso pa publico completamente gratis. E anochi di e festival lo cera cu un ceremonia di premio cu lo tuma luga na Wolff & Co. Studio situa na Royal Plaza Mall, entrada lo ta completamente gratis. E aña aki e premio pa miho pelicula cortico y largo lo wordo duna door di un jurado. Ademas lo tin dos premio nobo cu ta reconoce e miho actuacion y e talento emergente. Riba e anochi aki lo duna reconocemento na Ludmila ‘Luty’ Martinez pa su 40 aña di contribucion na teatro y cine.

E proyecto di Playa Film Festival ta un iniciativa di fundacion CINEARUBA pa stimula y promove un cultura di cine local. E proyecto aki no lo por ta posibel sin e sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Cede Aruba, Aruba Tourism Authority, VNO, Aruba Airport Authority N.V. AUA, Aruba Bank y Setar N.V. Localidadnan di presentacion ta posibel danki na Ateliers ’89 y Wolff & Co. Studio. Pa e orarionan di e peliculanan y mas informacion por bishita e pagina web di e festival: www. playafilmfestival.com. Juan Francisco Pardo coordinador di e festival di cine ta invita comunidad pa bin disfruta di diferente generonan di peliculanan cu diferente topiconan.