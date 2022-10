E festival di cine organisa pa fundacion CINEARUBA a inicia riba 28 di januari di e aña aki cu e incripcion di peliculanan. Tabata varios e peliculanan cu a inscribi, entre otro peliculanan di Hulanda, Aruba, Merca, Mexico, Inglatera, Brasil, China, Korsow, Dinamarca, India, Martinique. Dia 15 di augustus e inscripcion a cera y tur e peliculanan cu a inscribi a pasa door di un evaluacion. Despues di e evaluacion a haci un seleccion oficial y mes ora a start cu e planificacion definitivo di e programa y e diseñonan di promocion di e festival.

Riba 5 di september pa medio di filmfreeway.com e peliculanan selecta a bira conoci.

Videonan di e peliculanan participante a wordo publica den media pa asina e comunidad por a conoce un poco mas di e peliculanan selecta. Un total di 14 peliculanan a wordo selecta. E pais di e peliculanan selecta tabata Aruba, Hulanda, Inglatera, Korsow, Brasil, Merca, China y Martinique. Preparacionnan pa e expo di e celebracion di 30 aña den media di Juan Francisco Pardo tabata den ful swing. Tur cos a keda cla na tempo.

Riba e dianan mes di e festival tabata tin bastante interes pa e masterclassnan dun pa Pardo cu tabata enfoca riba Script Breakdown, Production Schedule, Film Language y Formula Filmmaking. Pa e tayernan di mucha tambe tabata tin interes. Tur e presentacionnan di peliculanan tabata bon bishita. E awacero no tabata un problema ya cu Ateleirs ’89 tabata tin suficiente facilidadnan interior.

E anochi a cera cu e anucio di e ganadornan. E premio publico pa miho pelicula cortico a bay pa Rasha di Melissa Strangio y Mohammed Anouar Lachhab di Hulanda. E premio publico pa pelicula largo a bay pa New Light – The Rijksmuseum & Slavery di Ida Does, tambe di Hulanda.

Fundacion CINEARUBA ta masha agradecido pa e sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, VNO, Cede Aruba, Setar, Smart & Fast Cargo y Ateliers ’89 cu a haci e proyecto aki posibel.