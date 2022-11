Shon nan e momento tan spera a yega! Play-off di e grandioso torneo anual bola 8 di FEBIAR lo cuminsa diahuebs awor, 10 november, pa 8’or di anochi aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert. Lubida Yankees! Lubida Barcelona! Never mind Phillies, ‘da real thing’ ta cuminsa diahuebs awor ora cu e legendario team di tur tempo Barracuda enfrenta e gang feroz di cacho brabo, nada menos cu Mad Dogs BT! N’e otro mesa, e ‘ijzersterk-nan’ di Steelers BT lo tin cu lucha contra e ‘unpredictable’ Mongoose BT! Shonnan, t’aki tin co’!

Den nan ultimo encuentro den round robbin, esta 28 di october, Steelers a gana Mongoose cu 5-3, pero mester menciona cu algun ‘zware jongens’ di Steelers manera ‘El Bon Bon’ Evertsz, Gunnar Leonardo, y Fredley Tromp a sali mal mordi door di Mongoose brabo den forma di Robby Nathu, Indiomar Briezen, y Patrck Henriquez! Ojo shonnan, e Mongoosenan ta brabo! N’e otro mesa, e feroz gang di cacho brabo, Mad Dogs BT, a haci keri-keri di Barracuda cu score di 5-3, mustrando un biaha mas cu e cacho nan di Pos Abou no a perde nan wilde haren ainda! Guy nan grandi di Barracuda manera Richard Wolff y Captain Aaron Franken, a haya mal mordi di cacho y a keda wowo hancho habri ta hap aire y bati ariba baranca! Ojo, legendario nan, no bay kere cu bo por ‘laat de klok maar luiden’ e biaha aki, e cacho nan tin hamber y no ta respeta tera ni bandera!

FEBIAR kier invita ful pueblo di Aruba pa bin presencia anochi nan di high tension! Entrada ta completamente gratis ariba tur anochi. Wega nan lo ta riba diahuebs 10 y diabierna 11 di november, y si mester ariba diasabra 12 di november. FEBIAR kier a recorda tur team cu tin cierto condicion nan ta conta p’e sala di wega ariba e anochi nan di play-off. Pa mas detaye check cu directiva di FEBIAR p’e tournament rules.

Aruba, no laga e oportunidad aki pasa voorbij y presencia e ambiente unico cu solamente play-off di biyar por brinda bo! Yegaaa!