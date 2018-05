Play-Off 2017-2018 – Un Antesala – Dakota vs Estrella Porfin Lo Topa!

E ‘Clasico di Aruba’ entre SV Dakota y SV Estrella ta semper un partido di hopi expectativa entre dos ekipo hopi tradicional di Aruba su futbol maximo.

E wega aki a wordo previamente pospone debi na e situacion di protesta relaciona cu e partido di Britannia contra Estrella den e prome wega di Play-Off. Den cuestion tabata e eligibilidad di Jean-Pierre Van der Linden di Estrella pa cu su participacion den e weganan di Play-Off. E protesta eventualmente a bay te na e Comision di Apelacion di AVB, y ta te cu Diadomingo a hasi un decision na fabor di Estrella y Jean-Pierre Van der Linden, p’asina e partido aki por bai door e Diamars aki dia 29 di Mei. Un situacion fastioso cu por tin consequencia pa cu e interes den nos Futbol, nos ta spera cu e fanaticonan por interesa nan mes atrobe pa cu nos deporte rey, y nos ta invita nan pa sigui festeha e deporte aki cu ta “suppose” di ta ‘un fiesta di deportivismo’ en bes di pleitamento, protesta, cancelacion di wega y insultos.

E dos ekiponan aki entre nan dos nan tin mas di 25 titulo nacional y algun ‘Copa Betico Croes’ tambe. Den e temporada aki nan a midi forsa den tres ocasion, dos biaha den campeonato regular unda Dakota a gana 4-1 den e prome wega entre nan den e campanja, pa despues perde cu Estrella 2-1 den e di dos vuelta, nan a topa tambe den e final di ‘Copa Betico Croes’ unda Estrella atrobe a sali victorioso 1-0.

E biaha aki nan ta bay topa atrobe den e prome rond di Play-Off 2017-2018. Estrella ta biniendo for di e contundente victoria riba SV Britannia pa anotacion di 2-0 prome cu e protesta y controversia, mientras cu Dakota ta bin di perde cu SV Deportivo Nacional pa e minimo score di 1-0.

Estrella a bin ta hungando un di e miho Futbol di Division Honor desde cu nan a gana e Copa Betico Croes contra e rival di e anochi aki mes, Estrella cu un ekipo asina balansa di patras te dilanti, ta hunga un tipo di ‘Futbol Total’, di berdad cu apesar cu nan tin un sistema bastante conservativo, nan futbol ta un hopi bistoso, na deleite di e fanaticonan.

Den e wega aki parce cu Estrella no lo tin Jean-Pierre Van der Linden, e heroe di e wega topa contra Britannia den e apertura di e Play-Off nan aki, pero, segun fuentenan, Norvianel Naar lo bolbe bek den e cuadro di Santa Cruz, Naar hunto cu Hugo Robert ta e dos goleadornan di Estrella e temporada aki, ta di spera cu Robert tambe lo ta disponibel pa e clasico aki despues di a perde e prome wega pa via di ‘blessure’. E ‘Naranjadanan’ lo mester di nan delanteronan clave pa enfrenta Dakota.

E medio campo dirigi pa Phaedrick Baromeo ta bay ta esencial pa wanta y corta e wega rapido di Dakota, cu lo bay purba di pasa rond di e volantenan di Estrella, pero, Estrella cu un bon defensa lo mester para e atakenan di Dakota riba e halanan, distribui pa Baromeo y compania pa asina yega na e punteronan mane Naar y Robert, explorando buraconan cu Dakota por laga patras ora nan tira dilanti. Estrella tambe toch tin hopi opcion nan cu nan cuadro. Nan por hunga un wega di posesion, teniendo e bala for di Dakota, rota e bala buscando manera pa pasa door di e liña defensivo di e Dakoteronan, pero, mester tene na cuenta si cu Dakota tin e defensa cu a permiti menos gol den e campeonato aki.

Dakota su wega ta a base di velocidad, nan por pasa rond di bo, ataka riba e halanan, penetra na nan antoho, pero, nan tin mester di anota gol tambe, esey tabata nan storia den e wega previo contra Nacional cu nan a perde 0-1, cu mas posesion di bala y chensnan di gol, toch nan a perde.Ta hopi indicativo cu Dakota sa frustra ora cu nan haya hopi chens y no por anota, hasta ora cu nan no ta perdiendo ainda, ta parti di wega, imaginabo ora nan ta atras den e anotacion, esey tabata e caso contra Nacional den e wega previo, Nacional a anota na inicio di segundo tempo, den un momento di lapso mental, despues di biaha Dakota a cuminsa hunga mucho ansha, esey no ta favorece nan pa nada. Den e wega contra Nacional tabatin tambe ehempel nan di briyantes; Ricky Hodge a hunga un partidazo, Sherman Monticeuex y Paul Nickenson tabata solido, ademas di e linea defensivo y e portero Eric Abdul, Nacional tabatin realmente poco yegada, nan wega tabata mas eficiente cu Dakota, nan a gana cu menos, Dakota mas bien a perde e wega, considera esey.

Contra Estrella, Dakota lo mester tin mas pasenshi, Estrella tin un hopi bon defensa cu ta para wardabo, nan por posee e bala, tene e bala for di bo, trahando wega for di patras, haciendo bon pasenan. Dakota por opta pa press halto, hungando ‘man-decking’, nan tin e personal pa hasi esey sin duda, ta un riesgo, pero pakiko no? Algo lo tin cu duna den e wega aki, pero, sigur ta cu e dos ekiponan aki por adapta varios tactica pa contra aresta otro, Estrella un ekipo hopi balansa, conservativo, ya cu nan no ta riesga pornada, pero solido! Dakota cu nan velocidad y un tremendo defensa, ta kiko nan no por hasi cu esey?

Dakota mester di un victoria pa drenta den e bataya pa bay final, Estrella cu un victoria por consolida nan prome luga riba e tabla di Play-Off, y asina kida riba caminda pa clasifica pa final.

