Plataforma RAiZ ta organisa un “Christmas Toy Drive”

RAiZ su proximo evento ta programa pa tuma lugar riba 5 di December 2020 for di 6or te cu 9or di anochi na Piedra Plat Entertainment Center. Riba e anochi aki lo tin na benta un Plato Navideño (Christmas Platter) na prijs di AWG 15,00 cu ta pa recauda fondo pa RAiZ sigui prepara su mes pa siguiente eleccion.

Pero e enfoke real riba e anochi aki ta nos Christmas Toy Drive, esta un colectamento di co’i hunga pa temporada di Pasco. Durante e evento aki nos lo colecta co’i hunga, potlood y buki pa pinta(kleur), peluche, etc. pa muchanan entre 0-12 aña di edad. No mester ta algo nobo, por contribui tambe cu co’i hunga cu kizas bo yiu no ta usa mas, pero cu ainda ta den bon estado. Tambe por contribui cu cos dushi pa parti pa e muchanan. Nos mes lo sortia y lora e regalonan.

Tur co’i hunga cu nos colecta lo wordo entrega como donacion na e Toy Drive anual di MiMami, dirigi pa Sra. Rachel Murray. MiMami exitosamente a bin ta organisa un Christmas Toy Drive durante e ultimo 2 añanan.

Na 2018 MiMami a logra entrega mas di 500 regalo y na 2019 a logra pa entrega mas di 1000 regalo na muchanan rond di nos isla. Awor mas cu nunca ta importante pa nos tur uni pa yuda trece e alegria di Pasco na e gran cantidad di mucha cu di otro forma kizas e aña aki lo no sinti e ambiente dushi di fin di aña. E aña aki MiMami su Toy Drive lo tuma lugar dia 12 di December.

Meta di RAiZ ta pa sigui duna contenido na nos plataforma pa ta prepara pa proximo eleccion cu ta programa pa September 2021, y alabes sigui duna back na comunidad.

Den union y cu bo contribucion, nos por yuda trece alegria den e temporada di Pasco den hopi hogar aki riba nos isla.

Djies pasa laga bo contribucion y si acaso ta interesa pa cumpra tickets pa e plato navideño por tuma contacto cu nos via e-mail: [email protected] of na telephone: +297 5949787.

Nos Aruba Nobo: Hunto Nos Ta Logr’e!

Comments

comments