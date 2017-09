Plataforma Promocion di Salud enfocando riba Salud Mental

Plataforma Promocion di Salud Aña 2017, esta IBiSA, AZV, ImSan, SVb, Wit Gele Kruis, Dr. Horacio E. Oduber Hospital, un dokter di cas y Directie Volksgezondheid (DVG) ta enfocando riba e promocion di Salud Mental. Marianne Eelens, kende ta hefe di seccion Promocion di Salud na DVG pero tambe presidente di e Plataforma, ta conta cu promocion di Salud ta e proceso na unda ta capacita un hende of un grupo di hende pa haya mas control riba nan salud y pa mehora esaki. E no ta solamente enfoca riba comportacion individual, pero tambe ta exigi cambionan den e ambiente fisico, mental, social y economico.

E meta di e plataforma ta pa informa, educa y canalisa e temanan di enfermedadnan cronico na e pueblo di Aruba. Tambe nan ta ehecuta y planea evento di conscientisacion y duna sosten na diferente NGO cu ta traha den areanan di enfermedad cronico. E aña aki organisacion mundial di salud, esta World Health Organization (WHO), ta enfocando riba e tema di salud mental cu e lema “Ban papia.” Marianne Eelens a conta cu salud mental ta un reto grandi na Aruba y e no ta suficiente discutibel den comunidad y cu falta colaboracion entre diferente organisacion na Aruba.

Pa e motibo aki, Plataforma a trece hunto diferente stakeholders cu ta traha den e area di salud mental, unda cu tabatin intercambio di idea y pa siña ken ta haci kico na Aruba. Durante e reunion aki a conta cu presencia entre otro di diferente fundacion, NGO, departamento di gobierno y profesional cu ta traha den e area di salud mental. Tambe Fundacion Respaldo tabata presente, cual ta e Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) fundacion nobo na Aruba y nan a splica nan ‘roadmap’ con pa yega na un instituto cu ta ofrece miho cuido di salud mental. Esaki ta encera entre otro miho calidad di cuido, mas oportunidad financiero y crecemento y un proceso di cuido integral. Loke a bin dilanti tambe durante e mainta aki tabata cu hopi ta traha riba e parti curativo, locual naturalmente ta sumamente importante, pero mester bay busca mas manera pa traha hunto riba e parti preventivo.

Pa por preveni problemanan relaciona cu salud mental, un parti importante ta pa kibra e tabu of stigma cu tin rond di e tema aki. Esaki ta un barera, descurashando e persona pa papia over di su preocupacion of tristesa y ta limita un persona pa busca ayudo. Ayudo cu lo por preveni un problema of stimula recuperacion. Dicon por papia di un malesa como Dengue of griep, y no por papia over di un problema relacion cu salud mental?

Plataforma ta organisando un anochi pa comunidad riba Dia Mundial di Salud Mental, cu ta dia 10 di october, pa promove discusion y conocemento riba e topico di Salud Mental y Bienestar. Diferente orador lo bin papia riba nan propio experiencia y expertonan lo bin splica kico ta salud mental y bienestar y kico un persona por haci pa yuda su mes of un otro. E evento lo tuma luga na Renaissance den e parti pafo desde 6:00 PM te cu 9:00 PM.

E anochi aki lo ta gratis y pa inscribi por bay riba e Facebook page ‘World Mental Health Day Aruba’ y por registra via e link di Eventbrite. Luga ta limita dus registra awo!