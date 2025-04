Esaki ta un invitacion na nos comunidad pa bini hunto, exspresa ideanan y opinionnan baloroso y duna input tocante subsidionan. E subsidionan aki a ser pone disponibel dor di gobierno Hulandes pa haci diferente proyectonan pa nos isla bunita di Aruba tocante e herencia di sclavitud transatlantico.

PNHSA ta un plataforma dedica na investigacion (historico) di e pasado di sclavitud trans-atlantico, documentando, educando, comemorando y celebrando e herencia di desendientenan Africano na Aruba.

PNHSA ta organisa un encuentro ku cu e comunidad. Diaranson 23 di April 2025 na Cas di Cultura for di 19.30 or pa 21.00 or

Comunidad di Aruba tin e oportunidad y influencia riba con e fondonan disponibel lo ser gasta y riba cua projecto.

E entrada ta bo sonrisa.