Plataforma Hobennan Profesional via Tienda di Ley ta informa: FASE y e caminda legal conforme Lar

Hopi ta e preguntanan cu ta wordo hasi over di e otorgamento di ayudo monetario sociaal relaciona cu FASE. Apesar cu un grupo grandi di persona a aplica pa e ayudo aki solamente un fraccion chikito di e miles di persona a haya e yudansa aki di gobierno. E pregunta ta si por hasi algo si acaso bo no haye of cu otro palabra cana un caminda huridico ora cu Departamento di asuntonan sociaal cu ta resorta bou di Minister di Asuntonan sociaal rechaza un peticion di un ciudadano. Aruba conoce un ley administrativo cu jama ‘Landsverordening Administratieve rechtspraak’ den corto Lar cu ta wordo aplica ora cu un organo di maneho gubernamental tuma un decision por ehempel riba un peticion hasi pa un ciudadano. Den e caso di FASE bo mester hasi peticion pe cual un organo di maneho gubernamental lo bai dicidi riba dje.

Un decision riba un peticion asina ta wordo tuma door di un bestuursorgaan. Si nos traduci articulo 1 di Lar nos lo por describi un organo di maneho gubernamental di e siguiente forma. Un organo di maneho gubernamental ta un persona of colegio cu ta ocupa cu autoridad publico pa fiha unilateralmente e posicion huridico di por ehempel un ciudadano. Loke no ta wordo considera un organo di maneho gubernamental ta wordo menciona den sub a te cu g. Den e caso di otorgamento di ayudo sociaal di FASE e organo di maneho gubernamental ta Minister encarga cu asuntonan di labor y sociaal. E otorgamento di por ehempel bijstand of e ayudo specifico di FASE na un persona cu a hasi e peticion ta un asunto di autoridad publico.

Pa por encamina un proceso huridico contra un decision di un organo di maneho gubernamental conforme Lar ta rekeri un beschikking. Art. 2 Lar ta describi un beschikking manera un decision di

organo di maneho gubernamental por escrito cu ta enfoca riba un efecto legal. Den e caso di FASE kizas bo no ta haya un beschikking formal pero mas bien un email como contesta cubo no ta bini na remarca pa haya e ayudo cubo a pidi. Esaki lo por wordo considera un beschikking. Den e caso specifico cubo jama y wordo informa cubo no ta bini na remarca pe ayudo esaki no ta un beschikking cubo por actua contra dje. Pero si despues di e termino legal pasa sin haya un contesta formal di e organo di maneho gubernamental esaki tambe ta wordo considera un beschikking. Esaki ta wordo jama ‘fictieve weigering’.

Pa un persona por reacciona of start un proceso huridico contra di e decision e mester por wordo cualifica como belanghebbende. Den art. 3 Lar un belanghebbende ta wordo defini : esun cu su interes ta wordo involucra y of afecta na un manera directo door di un beschikking. Ken den e caso aki ta un belanghebbende? Un belanghebbende ta un persona cu a haci un peticion y esaki a wordo nenga. Tambe un persona cu a hasi un peticion y no a haya un contesta den e termino legal. Esaki por ta entre otro 1) trahadornan di un compania cu a sera of manda cas sin salario 2) un empresa unipersonal na Hulandes eenmanszaak. Companianan cu hasi peticion pa e ayudo cu gobierno ta duna pa medio di SVB pa cubri 60% salario tambe ta belanghebbende. Tuma nota cu esakinan ta djis algun ehempel.

Na Aruba miles di persona a aplica pa haya e ayudo monetario di FASE door di e Departamento di asuntonan sociaal. Un grupo grandi ta esnan cu no a bini na remarca pa haya e ayudo aki. Ta importante pa remarca cu organo di maneho gubernamental ora di tuma un decision mester tene loke nos ta jama ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’ na papiamento kizas nos por jamanan principionan general di bon gobernacion. Dos ehempel di e principionan aki ta zorgvuldigheidsbeginsel y motiveringsbeginsel ( cada decision mester wordo tuma cu cautela y cada decision mester wordo argumenta). Un organo di maneho gubernamental mester tene na consideracion tur documento entrega y tambe e bienestar di e persona of empresa en cuestion. Si e instancia gubernamental tuma un desicion sin evalua e documentonan entrega y alabes neglisha e bienestar di e persona of empresa e ta actua encontra di e asina yama zorgvuldigheidsbeginsel y su desicion mester wordo reevalua pa medio di un procedura di bezwaar. Ademas di esakinan tambe nos conoce e vertrouwensbeginsel y evenredigheidsbeginsel cualnan por wordo traduci como principio di confianza y principio di proporcionalidad.

Pa por encamina un proceso huridico contra di e decision conforme Lar mester por papia di un belanghebbende. Un belanghebbende ta un persona cu a haci un peticion y esaki a wordo nenga. Tambe un persona cu a hasi un peticion y no a haya un contesta den e termino legal por encamina e proceso. Basa riba art. 9 Lar un persona cu wordo nenga of no ta bini na remarca pa e ayudo of cu no a haya un decision riba su peticion por entrega un carta di obheccion cu su argumentonan encontra di e rechazo. Tambe si acaso un organo di maneho gubernamental bai of actua empugna por ehempel cu e principionan general di bon gobernacion ta haci’e posibel pa un ciudadano entrega un carta di obheccion na e mesun organo di maneho gubernamental aki.

Nos kier pone enfasis cu e articulo aki su meta unicamente ta pa educa, informa y alerta e ciudadanonan cu nan tin caminda pa cana. Tuma nota cu e ta probabel cu no tur palabra huridico traduci for di Hulandes pa Papiamento ta esun exacto. Boluntarionan di Tienda di Ley ta spera di por a informa abo como ciudadano y of compania cu ta pasando den momentonan dificil un poco mas over e ley administrativo di Aruba.

Autornan:

Studiantenan di ley – Gerick Croes LL.B. ,B.ec & Wendrick Cicilia

Comments

comments