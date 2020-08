Plataforma Hobennan Profesional -Tienda di ley: Divulgacion di datonan medico

Recientemente datonan medico confidencial a plama riba caya nificando cu otro datonan personal tambe a wordo exponi na comunidad completo. Esaki sigur ta un escandalo grandi den comunidad y un persona tin cu para responsabel pa e acto aki. Kiko e derecho riba privacidad aki ta nifica? Ken e persona cu mester para responsabel ta? Basa riba kiko e lo mester asumi su responsabilidad? Esakinan ta preguntanan clave y relevante cu lo wordo contesta den e edicion di e comunicado aki. Nos kier pone enfasis cu e articulo aki ta wordo scirbi for di e perspectiva di derechonan humano combinando e cu nos derechonan constitucional pa loke ta trata e tema di responsabilidad ministerial.

E derecho di privacidad ta ancra den nos constitucion pero tambe den art. 8 di Tratado di derechonan humano di Europa (EVRM) y cualkier ciudadano por haci un apelacion riba e articulo aki na Aruba ora su derecho fundamental wordo atacha. E articulo aki ta prescribi entre otro cu cada ken tin derecho riba nan bida di famia y priva. E tratado aki ta aplicabel pa Aruba y for di e articulo aki por saca afor cu e estado no solamente tin obligacionnan negativo pero tambe obligacionan positivo pa cumpli cune pa salvaguardia e derechonan prescribi. Cu obligacionan negativo nos ta referi cu Gobierno no mester mete den e bida priva di su ciudadanonan. Pero esaki por ta hustificabel ora cu e tin un base legal, e ta sirbi un meta legitimo y ta necesario den un comunidad democratico. Riba e tema di hustificacion lo nos no elabora riba dje. Na e otro banda un estado tin e obligacion positivo tambe, esta e obligacion pa percura cu datonan priva por ehempel datonan medico confidencial keda bon salvaguardia y no wordo exponi. Si acaso e datonan medico tin cu wordo pasa pa diferente instancia of departamento lo mester tin proceduranan estricto cu ta proteha y evita cu datonan asina aki por spart riba caya. Den e sucedido recien un lista di pacientnan a wordo exponi pa ful comunidad y cu otro datonan personal. Esaki sin duda por wordo considera como un violacion directo y atachamento di e derecho fundamental di privacidad segun art. 8 EVRM.

Responsabilidad ministerial

Responsabilidad ministerial por wordo mira for di diferente angulo. E minister ta carga responsabilidad ministerial tambe pe funcionamento of fayo di su departamentonan. Den e caso specifico di ‘leakmento’ di datonan medico di ciudadanonan por a constata cu no solamente e estado medico di nan pero tambe otro informacionan personal a wordo exponi publicamente. Echo ta cu un minister no solamente ta carga responsabilidad pa su propio echonan of negligencia den su maneho pero tambe pa ful su departamentonan cu ta resorta bou su ministerio. Obviamente lo no a percura pa e procedura pa comparti of traspasa informacion di pacientnan lo ta bon sigura. E consecuencia di esaki ta cu e la wordo divulga. E directie concerni no a haci lo maximo pa evita cu e datonan aki a wordo cuida y e privacidad di ciudadanonan wordo salvaguardia. Logicamente esaki ta cai bou di e responsabilidad di e minister tambe ya cu e directive ta forma parti su ministerio y obviamente e maneho delinea pa e directive funciona e minister concerni tambe ta forma parti di dje.

For di e perspectiva constitucional bo por deduci cu e minister encarga cu un maneho of departamento den e caso specifico aki di salubridad publico a maneha e asunto aki na un forma deficiente y lo por wordo poni pa responsabilisa su mes pa esaki. Un parlamento cu kier funciona aplicando reglanan constitucional manera debe ser lo mester jama un reunion pa exigi splicacion dicon esaki a sosode. Aplicacion di e regla di confiansa esta e ‘vertrouwensregel’ ta mas cu logico aplicabel den e situacion aki.

Scirbi pa studiantenan di ley:

Wendert Cicilia

Wendrick Cicilia

