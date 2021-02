Plataforma Hobennan Profesional ta informa: Terminacion di un relacion Laboral conforme nos ley nan laboral

Nos meta y vision principal ta pa informa nos comunidad tocante e dimension(nan) Juridico di nos systema legal. Nos proposito ta pa informa y ekipa cada cuidadano cu herramienta(nan) y conocemento juridico, pa asina hunto nos por inicia e proceso pa combati injusticia cu ta goberna den differenta area di nos sociedad. Den e contexto actual nos a identifica cu nos cuidadano(nan) ta carece conocemento relaciona cu nos leynan y procedura laboral. Pa esmotibo nos ta sali na defensa di cada cuidadano, empoderando nan cu conocemento y informacion. E articulo lo ilustra tres methodo juridico cual un dunador di trabou por utiliza pa por termina un relacion laboral. Nos mester mentiona cu tin diferente otro methodo pa un relacion laboral por termina, ma nos lo informa tocante e methodo(nan) mas usual den e practica actual E ta importante pa analisa si un dunador di trabou a actua conforme nos ley(nan) y procedura(nan) laboral. Si un dunador di trabou termina un relaciona laboral sin tene e procedura nan legal of nos ley nan laboral den consideracion, e ta posibel cu e relacion laboral juridicamente ta keda vigente.

Tres manera cual nos leynan laboral ta permiti pa un dunador di trabou termina un relacion laboral.

Na momento cu un dunador di trabou dicidi pa termina un relacion laboral, e dunador di trabou mester tene cuenta cu locual nos leynan laboral ta prescribi. Nos leynan laboral den essencia a wordo crea, pa proteha nos trahadornan y combati injusticia laboral.

E systematica di nos leynan laboral pa permiti pa un dunador di trabou termina un relacion laboral mediante:

Un Acuerdo Mutuo entre dunador di trabou y trahador.

Un permisio di un instancia publico (Directie Arbeid) cual ta contene un autorisacion pa pa termina e relacion laboral

Un desicion di Corte den prome instancia.

1.Un acuerdo mutuo entre dunador di trabou y trahador

Na momento cu un dunador di trabou y trahador ta di acuerdo cu e relacion laboral no por continua, deliberadamente y conscientemente ambos por scoge pa constitui un acuerdo den cual ta determina cu e relacion laboral ta wordo termina. E metodo menciona ta wordo experiencia como menos problematico Jurdicamente. E contenido di e acuerdo Mutuo ta wordo ancra den un Vaststellingsovereenkomst. E contract/acuerdo mutuo mester cumpli cu e rekisito cu ley ta stipula pa un acuerdo civil den nos codigo civil.

2. Un permisio emiti pa un instancia publico (Directie Arbeidszaken) cual ta contene un autorisacion pa termina e relacion laboral

Un dunador di trabou mester entrega un peticion na Directie arbeid pa asina ricibi aprobacion pa por termina un relacion laboral. Directie Arbeid ta e instancia publico competente pa asina ehecuta e prueba di rasonabilidad . Si dunador di trabou tin un motibo real y vigente pa termina e relacion laboral, Directie arbeid ta emiti un permiso cu autorisacion pa asina termina e relacion laboral. Si acaso e dunador di trabou no tin un motibo rasonabel pa termina e relacion laboral, Directie arbeid no ta emiti un permiso pa termina e relacion laboral.

Algun motibo comun ta reorganisacion di e empresa pa motibo di perdida di ingreso, relacion laboral trastorna of si acaso e trahador no tin e abilidad of ta apto pe e funcion. E cuadro legal ta regla den articulo1 y 4 di nos ordenansa nacional terminacion di contracto laboral (LBA). E dunador di trabou ta prohibi pa termina e relacion laboral sin permiso di Directie arbeid. Si acaso e dunador di trabou termina e relacion laboral sin un permiso, e ta comete un acto contra nos leynan laboral. Essencia di e articulo y procedura menciona ta pa proteha e trahador contra terminacion inhusto di nan relacion laboral.

Importante pa menciona cu tin algun trahador cu no por apela ariba e norma nan di proteccion menciona anteriormente. Articulo 2 di ordenansa nacional terminacion di contracto laboral (LBA) ta determina cu e regla nan menciona anteriormente no ta applicabel pa funcionario publico (ambtenaar, docente y/of maestronan, personanan cu ta occupa un funcion religioso, personanan cu ta eherce labor relaciona cu ‘’Huishoudelijke personeel”).

Despues cu e dunador di trabou ricibi autorisacion pa termina, e por “zeg op” e contracto laboral legalmente.

3.Un desicion di Corte den prome instancia

E dunador di trabou tin e opcion juridico pa entrega un peticion na Corte di prome instancia pa asina disolve e contracto laboral conforme articulo 1615W codigo civil. Juez lo juzga tur e echonan y circumstancianan prome cu yega na desicion final pa disolve. E ta importante pa nos remarca, cu contra tal desicion ley no ta permiti un procedura di appelacion. Un contracto laboral por termina solamente manera ley ta stipula. Nos a limita nos mes na e metodo nan legal mas comun cual un dunador di trabou ta utilisa pa termina un contracto laboral.

Pa concluí mi ta desea di comparti un opinion cual ta wordo sosteni pa varios gremio den nos comunidad. Nos por concluí cu nos leynan laboral ta antigua pa e contexto moderno den cual nos ta bibando aden. Actualisacion y/of modernisacion di nos leynan laboral compania cu un ekilibrio entre flexibilisacion y manteniendo e proteccion necesario pa e trahador lo ta bai ta un componento importanta pa asina nos stimula nos economia den e añanan nos dilanti. Nos a tuma nota cu differente gremio social y comerciantenan ta comparti e opinion menciona anteriormente. Nos ta anhela cu nos leynan laboral y husticia laboral bira un punto di atencion y discusion den nos comunidad.

Author: Wendrick Cicilia

