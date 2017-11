Plataforma di Personanan cu Limitacion ta organisa caminata

Dia 3 di December ta Dia Internacional di Persona cu Limitacion y den cuadro di e fecha aki, Stichting Voor de Geestelijke Gehandicapten Aruba. Sr. Ricky Hoek ta splica mas ariba esaki.

Den cuadro di esaki ta organisando un caminata di 8 or y 30 di mainta te cu 10 or y 30 di mainta, y e ta saliendo for di Plasa Padu. E idea di e caminata aki ta pa nan pone e personanan cu limitacion den luz di dia caminda cu ta reconoce cu nan tambe ta forma parti di nos comunidad y nan tambe tin nan derechonan. Despues Plataforma di Personanan di Limitacion lo haci entrega di e Tratado di Persona cu Limitacion na nos gobernantenan, pa asina nan reconoce y tene cuenta cu e personanan aki tambe tin un derecho y tratado specialmente traha pa nan.

Mescos cu tin Derecho Humano, Derecho di Hende Muhe, Derecho di Mucha, tin tambe tin e Derecho di Persona cu Limitacion, cual semper dia 3 di December ta wordo recorda y ta wordo trata y pensa ariba dje, internacionalmente

P’esey un invitacion cordial ta bay na tur instancia, tur persona, pa diabierna awo 1 di December pa ta presente na Plasa Padu patras di Bestuurskantoor na Playa, pa atende e caminata aki pa asina aporta y sostene e personanan cu limitacion den nos comunidad.

E colornan cu semper e plataforma Personanan cu Limitacion ta uza ta biña cu geel. Esaki personanan cu limitacion visual hopi biaha ta e dos colornan cu mas por wordo reconoci pa hendenan cu limitacion visual. Ariba e dia aki si por bin bisti na biña. Lo bay tin tshirts tambe na benta y por yama na 582-3773 y haci compra di un tshirt na balor di 10 florin pa e caminata aki.

Den e caminata aki, personanan cu limitacion tambe ta bay. E ruta ta bay ta Plasa Padu, subi LG Smith Blv, Arnold Schutterstraat, Wilhelminastraat, Kazernestraat, Klipstraat, Oranjestraat y bin bek ariba Plasa Padu. E no ta un caminata largo pa por enfoca ariba e fecha aki riba personanan cu limitacion, segun Sr. Ricky Hoek, di e Plataforma di Personanan cu Limitacion.