Plastic ta un problema enorme di desperdicio na Aruba y cambio ta necesario

E situacion di desperdicio ta keda un topico di importancia den nos comunidad. E desperdicio domestico y comercial pa dia ta alarmante pero loke mas ta resalta ta e tipo di material cu e comunidad ta cumpra diariamente cu ta visibel riba e landfill situa na Parkietenbos of hasta tira rond di nos isla sea den area publico of den mondi. Den e cuadro aki, Serlimar kier a conscientisa e pueblo tocante e consecuencianan di uzo di material di plastico cu no solamente ta dañino pa e flora y fauna, pero e ta tarda hopi pa e wordo procesa door di medio ambiente. Aki na Aruba e material di plastic ta un problema enorme di desperdicio. Den esaki Serlimar ta urgi henter e pueblo di Aruba pa haci un cambio den esaki ya cu e problema aki ta uno cu lo empeora despues di tempo y e solucion ta den nos man.

E cambio mester wordo haci den bida diario, esta tanto na cas como na trabou, unda mester haci uzo di materialnan cu ta degrada mas lihe den e medio ambiente y cual ta nifica cumpra materialnan cu por wordo uza mas biaha of pa un tempo mas largo.

Famia ta opta pa cumpra productonan di plastic en bes di glas na ora di bishita supermercado, hasta artefactonan di plastic tin un demanda mas halto cu esunnan di aluminium, sin lago afo cu na oficina plastic of foam ta e material di mas uza. E custumber di compra di cada un di nos ta visibel tur dia na e landfill situa na Parkietenbos y ta uno di preocupa.

Aworaki na casnan ta haci hopi uzo di bakinan di plastic pa warda cuminda, cual por ta dañino tambe pa salud di e ser humano. Mientras cu si cumpra producto di glas, esaki por wordo uza pa hopi aña y glas ta mas facil pa degrada. E custumber di re-uza material no ta wordo considera di importancia riba nos isla ni tampoco e tipo di material cu cada pakete tin, sin embargo ta alarmante pa bisa cu un simpel foam ta tarda 50 aña pa degrada y e material di plastico hopi mas.

E prome stap mester ta pa nos tur ta determina y haci un cambio door di haci menos uzo di articulonan di plastic na cas y of trabou pa yega na desperdicionan hopi mas sano y mas facil pa wordo asimila door di medio ambiente. Menos uzo di plastic ora di come ya caba ta minimalisa e desperdicio malo grandemente. Serlimar ta recorda alabes, pa sigui haci uzo di e amplio servicio pa yuda deshaci di desperdicio residencial pero tambe comercial. Serlimar ta pasa cu su trucknan pa piki tur desperdicio como tambe ofrece containernan di diferente size pa ora di haci limpieza. Unabes cla, nan mes ta busca e containernan y asina ta facilita e proceso. Sin lubida cu Serlimar ta asisti den e area di limpieza pa lag’e manera mester ta durante cualkier evento. Pa mas informacion di tur servicio di limpieza disponibel, tuma contacto cu Serlimar na telefon (297) 5245080 of email na [email protected] of [email protected] of djis bishita nan website www.serlimar.aw si tin cualkier duda.

