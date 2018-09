Plastic ta dañino pa nos medio ambiente

Na Aruba nos tin un ley cu ta prohibi uzo di saconan di plastic, cual consecuentemente a haci cu mayoria supermercado no ta ofrece saco di plastic mas. Articulonan ta wordo poni den saco di papel, caha, of tas/saconan reusabel. Recientemente Minister encarga cu medio ambiente a anuncia cu lo introduci entrante prome di januari 2019 prohibicion riba productonan categorisa como ‘single use plastics’ cual ta encera un grupo di articulonan di plastic cu ta uza 1 biaha.

Tin un rason tras di e lucha pa poco poco baha e cantidad di plastic uza. Realidad ta cu e reduccion di cantidad di plastic cu ta uza mester ta un esfuerso continuo di tur hende, considerando con dañino e ta pa nos medio ambiente. E motibonan ta lo siguiente:

Ora cu nos benta algo afo manera papel, casca di fruta, matanan corta etc. Tin animalnan/criaturanan, bacteria entre otro cu ta come y convertie den otro producto of alimento pa naturalesa. E proceso aki of e productonan aki ta wordo yama/considera ‘Biodegradable’.

Non- Biodegradable ta materialnan manera glas, hero, plastic cu no por wordo cambia den algo util pa naturalesa (nature friendly). E bacteria no por come e materialnan aki.

Plastic ta dañino como cu e no ta biodegradabel. Ora cu benta e plastic afo y e bay den naturalesa e ta haci e tera menos fertil. Ora cu plastic bay den nos awanan e por blokia e fluho y ta causa daño na bida marino. Si animal come plastic, e ta pega den nan stoma y ta haci nan malo. Pakico? Pa motibo cu e bacteria presente den stoma di animalnan no por kibra e plastic den pidanan mas chikito.

Companianan cu ta traha plastic mester produci gran cantidad di e articulonan aki tur dia pa motibo cu hende ta puntra pa nan. Den establecimentonan comercial, tienda y basicamente tur caminda. Nos por yuda e situacion aki dor di uza mas cu ta posibel articulonan cu ya nos tin y pa nenga di uza productonan cu ta uza un biaha, dor di haci uzo di alternativanan menos dañino na nos medio ambiente.

Comments

comments