Plastic, bleki y boter di Balashi y Palmera a haya un bida nobo

Rond dianan di fiesta di Pasco grandi y campamento tin extra produccion di sushi na beach. Plastic Beach Party a dicidi di ofrece publico na Eagle Beach e opcion di reciclahe local pa materialnan cu normalmente ta wordo benta afo riba nos isla. Cu aporte di sponsornan a pone 15 dobel bari rond Eagle Beach cu a wordo cambia tur dia.

Ta prome biaha cu Plastic Beach Party a ofrece nan servicio di reciclahe na publico en general y e barinan a wordo bon uza indicando un necesidad y conscientisacion di nos hendenan na beach. Danki na e bon reaccion di sponsornan local a hasta redobla e periodo inicial di e accion, cubriendo asina 2 siman completo. A scoge pa Eagle Beach como cu esaki ta un luga di camping grandi y popular.

Cu e accion aki Plastic Beach Party a recoge un total di 331 kilo na material reciclabel localmente, 805 kilo di sushi restante cu a bay dump y 79% di e dobel barinan tabata bon sortia. Mayoria di e plastic cu a colecta tabata boter di awa y soft drinks pero tambe a haya hopi foambox y diferente tipo di copi di plastic. Plastic Beach Party ainda ta procesando tur e plastic, e boternan di glas lo wordo debolbi pa re-uzo na Brouwerij Nacional Balashi N.V. y Palmera Quality Products N.V. y e blekinan di aluminium lo wordo entrega na Daltra Antilles N.V. pa exportacion cu fin di reciclahe.

Plastic Beach Party ta gradici tur sponsor cu a aporta na un economia circular localmente: Albo Aruba, Arubaanse Wegenbouw Maatschappij, Costa Linda beach resort, Oceania resort residences, Romar Trading, Subway Aruba, Superfood Plaza, Aruba Tourism Authority (ATA), Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) y Ceremonies & Celebrations. Tambe ta gradici Total Services pa e barinan ricibi y e barinan presta di ciudadanonan: Aaron, Angela, Cado, Germille, Maria y Robert. Un danki na e publico campero y turista na Eagle Beach cu a hasi nan best pa separa sushi y esunnan cu a duna e team di Plastic Beach Party elogio pa nan trabou di tur dia.

Plastic Beach Party ta e prome y unico facilidad cu ta recicla plastic na Aruba y ta parti di non-profit Metabolic Foundation. Situa na Flemmingstraat #26 na Playa, tur dia tin oportunidad pa hiba plastic, pis’e y paga pa esaki wordo recicla. Costo ta 10 florin pa kilo di plastic sushi of 5 florin pa kilo di plastic limpi. Un cas ta produci un averahe di 2 kilo di plastic so pa luna. Tambe por pidi e servicio di recoge plastic na cas of oficina. Tur diasabra por yuda den e proceso di reciclahe y asina recicla gratis pa bo mes. Pa haci un afspraak of pregunta por yama of Whatsapp +297 630 2475 of subi website www.plasticbeachparty.com pa mas informacion.

