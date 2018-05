Plasa Ambiente di MariStella cla pa celebra tur sorto di evento pa hende grandi

E proyecto aki na MariStella a wordo concebi 2 aña pasa y a cuminsa trahando den conhunto cu diferente sponsornan te cu a yega na e creacion di Plasa Ambiente na MariStella. Sra. Marita Chow Ton Si, ta zorg pa e finalisacion di e proyecto aki pa disfrute di nos hende grandinan. Sr. Edric Winterdal, Divisie Manager ta amplia mas/

Plasa Ambiente ta disponibel riba tur e fechanan di celebracion manera, carnaval, dia di mama, y tur esey pa trece e mayornan pa haci actividadnan cu bandanan y bishitanan pa e ocasionnan ey. E fundacion aki awor ta mas activo unda cu awor aki tin hopi brisa y por keda parti pafo y e mayornan ta wordo saca mas di nan camber y nan ta cana. Tambe tin un tienda cu ta bende cos y ta algo pa duna nan e sentimento cu nan por bay cumpra algo den un tienda.

MariStella ta bayendo bon, pero depende di e subsidio di gobierno, caminda cu nan ta haciendo milagro cu e tiki cu nan ta hayando. Tin un demanda pa trece mas hende grandi .

Tin diferente ideanan pa amplia caminda cu tin un lista di un promedio di 134 hende pa drenta pero awor aki no tin luga mas. Si por a compronde cu e gobierno nobo ta trahando pa wak con por ubicanan. Diamars tabata tin un reunion cu Minister Oduber pa wak kico por haci den e luga cu e wachtlijst cu tin y por check tambe otro caminda. MariStella ta cay bou di SABA y via di esaki por ubica e grandinan na un otro luga, mirando cu na MariStella mes, no tin mas luga pa sigui amplia, segun Sr. Edric Winterdal, Divisie Manager na MariStella.

