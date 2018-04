Plantacion di cannabis como pilar economico lo por afecta e imagen di Aruba

Sra. Jennifer Arends-Reyes a tuma nota cu,despues cu gobierno di MEP-POR- RED a entrega un presupuesto cu hopi ‘copy-paste’ di e maneho y ideanan di e gabinete di asignatura di AVP e tiki ideanan cu nan a trece dilanti ta hopi cuestionabel den factibilidad y aceptacion den practica pa nos isla chikito di Aruba. Di autonan cu ta core nan so via tecnologia cu por cierto ta un tecnologia cu no ta considera full safe y tin varios caso di accidente fatal na Merca. Den presupuesto 2018, tin alocacion di 100 mil florin di Enseñansa pa un congreso tocante Cannabis. Den e presupuesto di Enseñansa tin ainda e independisacion di DPS, un ley di toezicht ariba Enseñansa cu no tin specificacion, e scolnan Multilingual cu en realidad ta scolnan cu ta basa ariba lenga materno dependiendo di e populacion di e scol, pues un scol di Papiamento, un na Hulandes, Ingles of Spaño, cual ta ful otro cu introduccion di Papiamento so. Un segregacion enorme pa nos comunidad. A aloca fondo pa e training y material nobo atrobe pa e scolnan Multilengual enbes di evalua tur locual tin caba y mehor’e. Locual tambe ta keda un dolor grandi pa e pueblo di Aruba fuera di tur e aumento di medidanan cu a anuncia sin sa ki efecto e lo tin riba e situacion di cada cas di famia y poder di compra. E fondonan extra cu a aloca pa social no lo yega pa tur e casonan extremo cu lo bin acerca. Ta hopi di lamenta cu a scoge e caminda di mas facil cu ta un impuesto acumulativo cu lo pasa den presupuesto 2018 aki par di dia y cu no ta conta cu nos aprobacion. Cada rato ta sali un partido di coalicion cu un idea pa un ‘heffing’ of medida nobo pa pueblo pero ta lubida cu tin famianan cu no por carga esakinan, enbes di duna perspectiva y garantia di trabou y promocion. Sector priva lo pensa dos biaha prome cu inverti, lo reduci gasto y hasta personal y tin caso cu nan lo ta haya nan ta cera nan negoshi. Sla riba e golpi ta cu un idea briyante mas cu a ser presenta pa MEP y cu nan ta acuerdo cun’e ta pa bin cu plantacion di Cannabis pa Aruba y desaroya esaki como un posibel pilar economico. Mep tawata papia di hydro-cable, energia limpi y no kier wak ni tende nada color berde y awor ta papia abiertamente tocante plantacionnan di Cannabis. Si di berdad kier explora Cannabis medicinal, lo mester habri opcionnan tambe pa otro tratamentonan experimental medico. Nos no por ta un isla liberal pa cierto topiconan so of bo ta liberal of bo no ta. Si di berdad e meta final ta pa uzo medicinal so, lo mester por importa e Cannabis medicinal of medicina deriva den cantidadnan controla cu su calidad garantisa sin mester haci’ e plantacion un pilar economico. Ora ta papia di plantacionnan grandi di Cannabis, di mes e tema di uzo recreacional tambe lo bin acerca como cu no tin un linea defini di kico ta e sintomanan pa tratamento medicinal of no. Y tambe na mes momento mester decriminalisa y legalisa Cannabis cu tur su consecuencia pa hobennan, pa Aruba por yega asina leu. Na 2020 Hulanda tin pensa di legalisa cocaïna den coffee shops, lo ta algo cu Aruba tambe lo kier join a costo di ganashi? Un risico grandi cu ta core cu e idea di trece plantacionnan di Cannabis tambe ta cu nos Turismo y turistanan cu lo atrae na nos isla lo cambia. Hasta mester tene na consideracion cu Aruba tin hotelnan di calidad halto cu ta inverti y opera 3 pa 4 hotel pareu na Aruba cu por dicidi cu Aruba a cambia su profiel di locual e propaganda y e cadena di hotelnan aki por dicidi di bandona Aruba. Mescos ta conta pa e liñanan crucero cu ta exigi siguridad halto y un destinacion cu ta enfoca ariba experiencia autentico den naturalesa of culinario. Aruba ta conoci como un isla safe y cu no ta haci wega cu local ni turista cu ta bou influencia di substancianan ilegal. Turistanan cu ta pro Justicia y ta di opinion cu droga mester wordo combati cu man duro, lo no comprende e shift cu e rumbo cu Aruba ta scogiendo pe. Hasta e acuerdo cu nos tin cu Merca pa pre-clearance lo por core peliger pa motibo di cambio di profiel di Aruba como destinacion. Lo ta hopi dificil pa Aruba como isla chikito legalisa plantacion di Cannabis y Cannabis mes y despues controla kico si y kico no ta aceptabel. AHATA sa cu e ta un ‘liability’ grandi pa Turismo y p’esey no tin un punto di bista ainda ariba e topico. Turismo cu ta nos pilar economico stabiel lo por wordo afecta grandemente cu e decision aki. Si ta e rumbo ki Aruba ta scoge lo mester adapta e plan pa Turismo tambe e ora sra Arends-Reyes ta termina bisando.

